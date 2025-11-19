Condis i Fundació Castell de Peralada impulsaran projectes educatius dels campus Escola i Estiu

GIRONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Condis Supermercats i la Fundació Castell de Peralada (Girona) han signat un conveni mitjançant el qual la cadena de supermercats es converteix en col·laborador oficial dels projectes Campus Escola i Campus Estiu de l'entitat, informen en un comunicat aquest dimecres.
L'acord "reforça el compromís compartit de totes dues entitats amb la transformació educativa i cultural del territori" i permetrà ampliar l'abast i la continuïtat dels programes que la Fundació Castell de Peralada impulsa des de fa més d'una dècada a través del Campus Escola i el Campus Estiu.
Aquests projectes promouen la dansa, l'òpera i les arts vives com a eines d'aprenentatge i de transformació social, i reforça l'arrelament territorial, la creativitat i el benestar col·lectiu.