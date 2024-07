Condemnen la poeta Juana Dolores a pagar 300 euros per un "delicte lleu d'amenaces" a membres de Vox

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona ha condemnat la poeta i activista Juana Dolores a pagar 300 euros de multa per un "delicte lleu d'amenaces" a membres de Vox.

Segons exposa la sentència, els fets es van produir el 15 de març d'aquest any quan la poeta es va acostar als integrants de la taula informativa que Vox havia instal·lat a la plaça Lesseps de Barcelona, als quals va escopir i va insultar.

"Sense més ni més va escopir al denunciat i els va començar a insultar amb paraules com 'feixistes de merda' per tot seguit de manera molt agressiva adreçar-se als dos dient-los que no haurien d'existir i que haurien d'estar morts i que els matarien", exposa la resolució.

Juana Dolores, que no va negar els fets, va admetre que els va dir "que algun dia la gent sabria la puta merda que eren" i, tot i que inicialment va rebutjar haver-los amenaçat dient-los que havien d'estar morts i que els matarien a tots, finalment va exposar que aquestes amenaces serien retòriques i emparant-se en la llibertat d'expressió.

La sentència exposa que la minuta policial també recull que els va traslladar: "No hauríeu d'existir, la classe treballadora n'està fins als collons, de vosaltres, putos feixistes us matarem a tots".

D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a pagar 240 euros de multa per un altre "delicte d'amenaces lleu" a unes membres de Vox que eren a una carpa informativa el 2 de desembre del 2021 a la plaça Major de Badia del Vallès (Barcelona).

Aleshores, aquesta persona es va adreçar a una de les integrants de la taula al crit de 'pim-pam-pum que no en quedi ni un', 'fora de Badia' i 'us cremaré la carpa', "fins i tot arribant a agafar per la solapa de l'abric" la representant de Vox i alçar el puny amb el gest d'agredir-la, relata la sentència.