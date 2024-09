Condemnen Pedro Varela a un any i mig de presó per difondre odi a la Llibreria Europa

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La secció 6 de l'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat Pedro Varela, amo de la Llibreria Europa (tancada cautelarment per aquesta causa), a un any i mig de presó i multa de 7 mesos, a raó de 15 euros diaris, per un delicte de negació, trivialització greu o enaltiment de crims contra la humanitat.

La sentència, consultada per Europa Press, també l'inhabilita per exercir professions o oficis educatius, en l'àmbit docent, esportiu i de temps lliure durant 3 anys un cop complerta la pena de privació de llibertat imposada.

La interlocutòria també l'inhabilita per exercir qualsevol professió, ofici, indústria o comerç vinculat a l'edició, distribució i venda de llibres o publicacions tant en seu física com virtual durant el període de la condemna, i el tribunal absol els altre quatre acusats.

VA NEGAR ELS CRIMS NAZIS

La sentència recull que entre abril del 2006 i 2016, Varela va dur a terme "de manera indiscriminada" a través de la seva llibreria, el web de l'establiment, per les xarxes socials i en conferències obertes al públic, la venda de llibres d'una línia de pensament basada en la cultura de l'odi supremacista i d'animadversió i segregació racial, amb especial aversió cap als jueus.

En els llibres editats a través d'Ediciones Ojeda, Varela no només defensava la figura d'Adolf Hitler i el règim de terror imposat en l'Alemanya nazi sinó que ho justificava "negant, ridiculitzant, banalitzant i trivialitzant els atroços crims programats i executats per aquest règim".

Els textos que difonia l'ara condemnat, prossegueix el tribunal, tenien un "llenguatge de naturalesa discriminatòria i especialment vexatori per raons de color de pell ("raça"), origen nacional, religió, ideologia o orientació sexual per fonamentar les seves tesis discriminatòries, particularment racistes i antisemites" i justificaven, enaltien i lloaven les accions d'extermini del III Reich.

La sentència considera Varela "el responsable de tota l'estructura comercial" i afegeix que la seva figura no es pot dissociar del Círculo Español de Amigos de Europa d'Europa (Cedade), una organització d'ideologia nacionalsocialista creada el 1967 a Barcelona, el naixement de la qual constitueix l'inici del moviment neonazi a Espanya.

QUATRE ACUSATS ABSOLTS

El tribunal ha absolt Varela dels altres delictes dels quals estava acusat, entre els quals el d'associació il·lícita, pels quals la Fiscalia demanava per a ell un total de 12 anys de presó.

També ha absolt els altres 4 processats: dues treballadores de la llibreria, ja que no s'ha pogut acreditar que actuessin amb motius discriminatoris en l'acompliment de la seva activitat laboral, i dues persones que tenien poders notarials conferits per Varela per gestionar el negoci mentre ell va complir presó entre 2010 i 2012, període en el qual la Llibreria Europa va continuar "a ple rendiment".

POT SER RECORREGUDA

La sentència acorda el decomís d'efectes intervinguts al domicili de Varela: un pendrive, 4 targetes mini SD, un MP3, un disc dur extern, un ordinador de taula i 11 dispositius USB.

També els que van intervenir en el seu negoci: 2 ordinadors, una bossa amb 2 targetes micro SD, 11 pendrives, 2 discos durs, una torre d'ordinador i "quants exemplars han estat requisats".

Contra la sentència, que no és ferma, encara cap recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el termini de 10 dies.