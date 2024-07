Condemnen l'Hospital Parc Taulí per una negligència amb una pacient que va morir

Hauran d'indemnitzar amb 200.000 euros el marit i els fills de la dona

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutjat contenciós 15 de Barcelona ha condemnat l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i el Servei Català de la Salut (CatSalut) a indemnitzar els familiars d'una pacient que va morir al seu domicili en rebre l'alta després d'ingressar per un ictus.

La sentència, que ha avançat la Cadena Ser i a la qual ha tingut accés Europa Press, recull que es va donar l'alta a la pacient "de manera precipitada", d'acord amb la declaració de diversos testimonis, entre els quals consten treballadors del centre hospitalari.

La dona va ingressar a l'hospital el 20 de febrer del 2020 i, un mes després, el 20 de març del 2020, per estabilitat clínica i les condicions derivades de la pandèmia de la covid-19 "es decideix donar-li l'alta a domicili d'acord amb la pacient", recull la sentència, després de fixar una consulta per fer-li un seguiment el dia 26 d'aquell mes.

Després d'aquesta visita, en la qual li van cremar uns granulomes per haver expulsat un coàgul de sang, la pacient va començar a experimentar "símptomes d'ofegament" i, mentre els seus familiars esperaven que arribés una ambulància, finalment va morir.

"DEFICIENT ATENCIÓ SANITÀRIA"

La part demandant va denunciar que la dona "va ser víctima d'una deficient atenció sanitària, ja que, malgrat patir severs problemes, se la va remetre al seu domicili en el context de la psicosi creada per la covid-19".

El jutge es basa en la declaració dels sanitaris i destaca la d'una infermera que, preguntada per si l'alta es va deure a la necessitat de tenir espai per als pacients ingressats per covid, va respondre que va sentir "alleujament en poder parlar amb el marit hores abans perquè el va poder informar de com havia de preparar la presa d'alimentació" de la pacient, una informació que "no era una lliçó fàcil d'entendre".

Per tot això, condemna el Parc Taulí i el CatSalut a indemnitzar amb 200.000 euros el marit i els fills de la dona pels danys morals ocasionats, però descarta rescabalar econòmicament la mare i el germà de la pacient, que també van reclamar.