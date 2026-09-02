Condemnen la Generalitat a indemnitzar la família d'un jove mort en accident a la C-59 el 2021

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
La família estudia donar la quantitat íntegra a una organització que defensi causes com la seva
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la mare d'un jove mort en un accident de trànsit la nit del 19 de novembre del 2021 a la C-59 i condemna la Conselleria de Territori de la Generalitat a indemnitzar la família després d'apreciar una concurrència de responsabilitats.
A la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press, que ja és ferma, la Secció 4 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC declara la responsabilitat patrimonial de la Conselleria de Territori en atribuir-li el 50% de la culpa per les deficiències en les mesures de seguretat de la via.
La mare de la víctima, representada per l'advocat penalista Ángel Aso, va emprendre accions legals en entendre que, encara que la sortida de la via potser va ser inevitable, sí que podria haver-se evitat el desenllaç fatal si haguessin existit elements de protecció que frenessin la caiguda del vehicle per un barranc.
Ara, el TSJC redueix la indemnització al 50% del sol·licitat per la demandant, però reconeix l'incompliment de les obligacions de l'Administració titular de la via, com defensava la família, que estudia donar la totalitat de la indemnització a una organització que defensi causes similars a la seva.
ARGUMENTS
En el seu recurs, Aso va al·legar, segons l'atestat policial elaborat pels Mossos d'Esquadra, l'existència d'una causalitat entre l'accident que va costar la vida a la víctima, que acabava de fer 21 anys, i el funcionament i manteniment del servei públic de carreteres.
L'advocat es va basar en l'informe del cos policial, que si bé recull que el vehicle va sortir gradualment del carril després de traçar la corba de manera correcta durant 50 metres, reconeix que la visibilitat en aquest tram es reduïa a 50 metres i que no hi havia il·luminació artificial, la qual cosa provocava en els conductors la pèrdua "d'agudesa visual i una errònia percepció en el traçat de la via".
En l'atestat també es constatava una "falta de senyalització vertical de corba perillosa cap a l'esquerra" en aquell punt concret, que no tenia barreres, i on ja s'havien produït altres accidents.
El lletrat assegurava que l'Administració tenia "coneixement" de la perillositat del tram, negava l'existència d'un nexe causal entre l'acció de la víctima i l'accident que li va costar la vida, i reclamava una indemnització a la família pels danys morals causats.
Per la seva banda, l'Advocat de la Generalitat, en representació de la Conselleria de Territori, així com la seva asseguradora, van demanar a la Sala que desestimés íntegrament el recurs al·legant que l'Administració no va faltar a les seves obligacions "de senyalització i seguretat de la carretera" i que la responsabilitat va ser exclusivament del conductor per una negligència en la conducció.
Finalment, el tribunal ha conclòs que les causes de l'accident mortal són "imputables a ambdues parts", i sosté que ha quedat acreditat que el conductor va ser responsable de la sortida de la via, però que els elements de contenció de la carretera eren ineficaços per no cobrir íntegrament l'espai on la víctima va perdre el control del vehicle.
"NO POT TORNAR A PASSAR"
En un vídeo recollit per Europa Press, la mare de la víctima ha explicat que va decidir anar als tribunals perquè considerava que s'havia produït una injustícia i que si ara ha fet pública la sentència és perquè "s'ha de saber que hi ha una Administració que no va actuar com havia d'actuar i, sobretot, perquè hi hagi consciència que això no pot tornar a passar".
La mare lamenta l'estigma que encara pesa sobre les víctimes d'accidents de trànsit, a les quals se sol atribuir la totalitat de la culpa, i subratlla que encara que dona suport les campanyes per conscienciar als conductors, troba a faltar una campanya que recordi a les Administracions que han de fer la seva feina.
Per tot això, anima els qui es trobin en una situació similar a la seva a que demanin assessorament jurídic i que no es tirin enrere pel fet d'haver d'enfrontar-se a l'Administració, a la qual sol·licita més recursos, transparència i responsabilitat en cas de negligència.
"He impulsat aquesta demanda perquè creia fermament que s'havia de fer justícia, pel seu honor i perquè la seva mort ha de servir per a alguna cosa, i si serveix perquè un sol accident s'eviti i posi en alerta a les Administracions ja ha valgut la pena", conclou.