Condemnats a 15 mesos de presó sis joves que van realitzar pintades en el Metre de Barcelona

Corregeix la decisió de l'Audiència Provincial de confirmar l'absolució dels acusats



MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha condemnat a 15 mesos de presó a sis joves per un delicte de danys agreujats per haver realitzat pintades en uns vagons de la línia 1 del Metro de Barcelona, al mateix temps que els imposa una multa de 2.7000 euros a cadascun i els ordena indemnitzar de forma conjunta a l'empresa Ferrocarril Metropolita de Barcelona SA amb 4.175 euros.

Els magistrats han estimat parcialment el recurs de cassació que va presentar l'acusació particular exercida per aquesta companyia i ha acordat anul·lar la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona per la qual s'havia confirmat l'absolució dels sis joves acordada pel Jutjat penal número 23 de la ciutat.

Així, l'alt tribunal ha corregit a les instàncies inferiors, que deien que les pintades no eren un delicte perquè no generaven una deterioració dels vagons que exigís la seva reposició, sinó la seva deslluïment.

A la sentència, recollida per Europa Press, la Sala penal ha explicat les raons per les quals discrepa d'aquest criteri i ha ratificat la seva doctrina jurisprudencial sobre el delicte de danys contemplat al Codi Penal.

CONCLOU QUE SÍ QUE ES VA CAUSAR DANY

En 15 folis, el tribunal ha precisat que "existeixen àmbits en els quals, no produint-se una destrucció física de l'objecte material, es produeix, no obstant això, una deterioració lligada a una alteració rellevant de la seva aparença externa".

En aquest cas, els magistrats han considerat que l'actuació dels joves sí va generar un menyscabament als vagons i que per a la seva reparació va ser necessari una aportació econòmica.

A la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Antonio del Moral, el Suprem ha insistit que "difícilment" es podria afirmar que "els vagons no han estat danyats i/o deteriorats, quan és precisa una reparació, avaluable econòmicament, per a la seva reposició a l'estat en el qual el seu titular els tenia".