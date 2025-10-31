Condemnat a treballs a la comunitat un regidor de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) per maltractament

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Un regidor de Som Voltregà --associada a ERC-- de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) ha estat condemnat a 76 dies de treballs en benefici de la comunitat com a autor de 2 delictes de maltractament en l'àmbit familiar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest divendres.
A la sentència de conformitat, la titular del Jutjat de Violència sobre la Dona de Vic (Barcelona) també li prohibeix apropar-se a menys de 500 metres i comunicar-se per qualsevol mitjà amb la seva parella i amb el seu fill durant 1 any i li prohibeix tenir o portar armes durant més de 3 anys.
La sentència, que és ferma, considera provat que sobre les 23.00 hores del 24 d'octubre, l'acusat va agredir la seva parella agafant-la fortament pels braços i sacsejant-la, la qual cosa li va provocar hematomes, i que en data indeterminada però anterior va agredir el seu fill, "sacejant-lo i tirant-lo contra el llit".
La sentència recull que "no escau a suspendre la pena imposada", ja que es tracta de treballs en benefici de la comunitat i no d'una pena privativa de llibertat.
Així mateix, la jutgessa li requereix que comparegui davant dels Serveis Socials per elaborar un pla d'execució, amb la prevenció que, en cas contrari, "incorrerà en un delicte de desobediència tipificat en el codi penal" i acorda que els Mossos o Policia Local l'acompanyin al domicili a retirar els seus efectes personals.