Condemnat l'oncle de l'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos per unes obres irregulars

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

La titular del jutjat penal 1 de Sabadell (Barcelona) ha condemnat Melquíades Garrido, oncle de l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, a 3 mesos i 22 dies de presó i una multa de 5.030 euros com a autor d'un delicte de tràfic d'influències, segons la sentència consultada per Europa Press.

Es tracta de la peça separada número 18 de la macrocausa Mercuri en la qual s'investigava 4 persones per delictes relacionats amb la legalització d'una obra privada al carrer Fernando Poo de Sabadell entre 2010 i 2012.

Per als inculpats, les acusacions --que exerceixen la Fiscalia, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i l'Ajuntament de Sabadell-- sol·licitaven penes de fins a 5 anys de presó.

A més de Garrido, la jutgessa també ha condemnat l'exdirector d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell a la mateixa pena i ha absolt qui en aquell moment era la cap de Disciplina Urbanística del consistori dels delictes de prevaricació administrativa, tràfic d'influències i ordenació del territori dels quals estava acusada.

La sentència sosté que els condemnats es van aprofitar dels seus contactes a l'Ajuntament de Sabadell per legalitzar una obra privada de la qual era constructor Garrido i que no complia amb el planejament urbanístic, ja que tenia un expedient desfavorable per haver excedit l'alçada màxima de la coberta.