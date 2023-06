Condemnat l'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Maties Serracant per desobediència l'1-O

La jutgessa l'inhabilita quatre mesos i el multa amb 1.800 euros



BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El jutjat penal 1 de Sabadell (Barcelona) ha condemnat l'exalcalde de la ciutat Maties Serracant a quatre mesos d'inhabilitació per desobediència l'1-O.

La sentència, consultada aquest dimarts per Europa Press, també imposa a Serracant --que era alcalde durant l'1-O-- una multa de 1.800 euros per un delicte de desobediència greu atenuant per dilacions indegudes, és a dir, perquè el procediment s'ha allargat en el temps per causes alienes a ell.

Durant el judici el 26 d'abril, Serracant va declarar que impedir la votació tal com va ordenar el Tribunal Constitucional (TC) anava "més enllà" de les seves capacitats com a alcalde.

No obstant això, la sentència recorda que el TC va suspendre la llei del referèndum que havia aprovat el Parlament amb vista a l'1-O, a banda de dos decrets del Govern també relacionats amb la votació.

Afegeix que aquesta suspensió va ser "noticiada personalment" a Serracant en la seva qualitat d'alcalde, tant per correu electrònic com per carta certificada a través de la Delegació del Govern central.

Recorda que el 6 de setembre del 2017 Presidència i Vicepresidència de la Generalitat van enviar una carta a tots els alcaldes catalans, entre ells Serracant, "en la qual comunicaven que els ajuntaments havien de posar a disposició de l'administració electoral del Govern els locals de titularitat municipal que habitualment es feien servir com a centres de votació en els processos electorals legítimament convocats".

També l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) va enviar un correu electrònic a diversos alcaldes, entre ells Serracant, que demanava confirmar si els punts de votació per a l'1-O serien els col·legis electorals habituals.

DECRET DE COMPETÈNCIES A LES ESCOLES

En resposta, Serracant va dictar un decret en el qual mostrava el seu suport a l'1-O, i la jutgessa remarca que ho va fer malgrat que havia rebut instruccions del TC per "impedir o paralitzar" qualsevol iniciativa que suposés eludir la prohibició del referèndum.

Afegeix que Serracant no va anul·lar aquest decret i, "assabentat de les possibles responsabilitats penals que es derivarien del possible ús dels locals municipals per votar" i amb la intenció de desoir el TC, va dictar un altre decret amb el qual va centralitzar les competències dels regidors sobre l'autorització d'ús dels centres docents, equipaments culturals i altres instal·lacions municipals per eximir de responsabilitat els edils a l'hora de fer servir aquests espais per a l'1-O.

Sobre aquest decret, durant el judici Serracant va explicar que el va signar tres dies abans de l'1-O, que s'atorgava competències normalment cedides a un tinent d'alcalde i que ho va fer "per a la facilitat de gestió i la seguretat jurídica" de la resta del consistori.