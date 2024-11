Condemnat a dos anys de presó un monjo de Montserrat després de reconèixer uns abusos

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó un monjo de Montserrat per abusos sexuals a un membre de la comunitat el 2019, quan el condemnat tenia 39 anys i la víctima 17.

La sentència, consultada per Europa Press, ha estat dictada per la secció 6 de l'Audiència després que l'acusat hagi expressat la seva conformitat amb els fets imputats en el judici d'aquest dilluns.

El tribunal considera el monjo responsable d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una persona més gran de 16 anys i menor de 18 concorrent les circumstàncies atenuants de reparació parcial del dany i l'analògica de confessió, per la qual cosa li imposa la pena de dos anys de presó, amb l'accessòria d'inhabilitació del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.

La sala també li prohibeix acostar-se a la víctima en un radi de 1.000 metres, a més de comunicar-s'hi durant 6 anys; ordena una llibertat vigilada de 5 anys i inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular i directe amb menors durant un temps de 5 anys després del compliment de la pena de presó imposada.

La sentència declara provat que l'acusat va establir una relació amb la víctima, que es va anar estrenyent fins que el monjo el va convidar a passar un cap de setmana al monestir del 3 al 5 de maig del 2019.

L'acusat va proposar al menor de beure cava "amb la finalitat que la ingesta d'alcohol facilités l'inici d'una relació sexual", afirma el tribunal.

Tots dos van mantenir relacions sexuals i la víctima, "malgrat estar incòmode amb la situació, no ho va verbalitzar clarament, a causa del seu estat de semiembriaguesa, la diferència d'edat, l'ascendència que tenia l'acusat sobre ell i l'entorn no habitual on es trobava".