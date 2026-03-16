Condemnat a 6 anys de presó per agredir sexualment a un menor trans a Igualada (Barcelona)

La declaració de la víctima és "ferma, persistent i lliure de contradiccions"
BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 anys de presó a l'acusat d'agredir sexualment a un menor trans de 16 anys a Igualada (Barcelona) el 18 d'abril de 2021.
En la sentència, consultada per Europa Press, el tribunal considera provat que l'acusat va quedar amb el menor, al que coneixia, en un edifici abandonat de la localitat "per parlar" i allà el va agredir sexualment.
Argumenta que la declaració de la víctima és creïble en haver-se mostrat "ferma, persistent i lliure de contradiccions essencials" i en haver estat avalada per altres elements probatoris.
Afegeix que tampoc existia cap mòbil espuri i que "seria il·lògic pensar que el denunciant decidís afrontar el calvari del procés penal per denunciar al seu amic per fets que no haurien ocorregut".
De la prova practicada conclou "de manera indubtable" que el menor no va consentir les relacions sexuals amb l'acusat, que va emprar violència per neutralitzar la seva resistència i que es va aprofitar de la confiança que la víctima havia dipositat en ell.
El menor va expressar la seva voluntat de no mantenir relacions de forma "expressa i reiterada" i que la seva versió ha quedat reforçada per altres elements perifèrics, com la immediatesa amb la qual va presentar la denúncia, que va sol·licitar auxili a un tercer i al 112 quan va poder i que va acudir a un centre hospitalari, la qual cosa descarta qualsevol marge temporal per a la fabulació.
A més, el tribunal assenyala que encara que la jurisprudència no exigeix l'existència de lesions per apreciar l'agressió sexual, en aquest cas ratifica la versió de la víctima, doncs presentava marques compatibles amb els fets relatats.
VULNERABILITAT
Per tot això, el condemna a 6 anys de presó com a autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració, a 7 anys de llibertat vigilada, a 13 anys superiors a la pena privativa de llibertat en els quals no podrà apropar-se a menys d'1.000 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella per cap mitjà i a 11 d'inhabilitació per exercir qualsevol professió que comporti contacte amb menors.
No obstant això, el tribunal argumenta que no pot aplicar la "hiperagravació per vulnerabilitat de la víctima" com sol·licitaven l'acusació particular i la Fiscalia perquè cap d'elles van exposar els motius per considerar-la com a tal.
"Ni l'edat, més de 16 anys, ni estar sotmès a un procés de transició són causa que suposin 'per se' l'apreciació de vulnerabilitat", conclou.