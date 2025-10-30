Condemnat a 2 anys per unes piulades contra la família de Canet (Barcelona) que va demanar més castellà a l'escola

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó, una multa de 1.980 i una indemnització de 7.500 euros un dels tres jutjats per un delicte contra la integritat moral i un altre d'odi per les seves publicacions a X contra tres membres de la família que va aconseguir imposar el 25% de l'escolarització en castellà a Canet de Mar (Barcelona).
Segons la sentència consultada per Europa Press, també se li imposa la pena d'inhabilitació especial per a l'àmbit docent, esportiu, cultural o de temps lliure per un temps superior als tres anys de durada de la pena privativa de llibertat.
Els dos altres jutjats queden absolts en entendre que no es donen els elements que identifiquen els tipus penals i que les seves manifestacions per la xarxa social queden dins la llibertat d'expressió.