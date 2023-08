Condemnat a 95 anys de presó l'acusat de tres crims a Barcelona l'any 2020

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 95 anys de presó a l'home acusat de cometre tres crims en aproximadament una hora el 20 de gener de 2020, dels quals l'última víctima va ser el periodista i treballador municipal David Caminada.

El condemna per dos assassinats, un homicidi, un incendi, quatre robatoris amb violència, lesions i amenaces, ha enumerat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un tuit recollit per Europa Press.

El magistrat també li ha imposat una indemnització d'entre 50.000 i 300.000 euros als familiars de les víctimes.

El jurat el va declarar culpable per unanimitat i va descartar que l'home actués afectat per un trastorn mental o per les drogues.

L'home va matar la primera víctima amb 249 punyalades a casa seva, va cremar el pis per esborrar proves i va fugir per la balconada; després va matar una dona gran al seu portal i va robar la moto d'un repartidor per escapar fins als voltants de la plaça Sant Jaume, on va apunyalar a Caminada.