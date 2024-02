Condemnat a 42 anys de presó un osteòpata de Sant Cugat del Vallès per abusar de 23 clientes

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 42 anys de presó un osteòpata de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per abusar sexualment de 23 clientes de la seva consulta.

La sentència, consultada per Europa Press aquest divendres, constata que va cometre els abusos "sota l'aparença de pràctica professional".

Per fer-ho es va aprofitar de "l'extraordinària confiança que les pacients tenien en ell per la seva professió i la reputació que tenia tant en els entorns de part natural com d'acompanyament a la maternitat o a la lactància".

Va cometre els abusos entre l'estiu del 2013 i finals del 2016 i la sentència també li imposa una ordre d'allunyament de les víctimes i un període de llibertat vigilada un cop surti de presó.

El tribunal també l'ha condemnat a indemnitzar les dones amb quantitats que oscil·len entre els 1.000 i els 5.000 euros.