Condemnat a 25 anys de presó l'exministre de Justícia de Corea del Sud

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -
L'exministre de Justícia sud-coreà Park Sung-jae ha estat condemnat aquest dilluns a 25 anys de presó després de ser declarat culpable d'haver afavorit la possibilitat que es produís una insurrecció en la polèmica declaració el desembre del 2024 de la llei marcial que va costar la caiguda del govern del president Yoon Suk-yeol.
"L'acusat va acabar faltant al seu deure de defensar la Constitució davant la possibilitat que la insurrecció triomfés i va optar en canvi per participar-hi", ha assenyalat el tribunal, que ha augmentat la pena sol·licitada per l'equip especial de la Fiscalia.
Els fiscals havien assegurat que Park havia demanat verificar la capacitat dels centres penitenciaris per acollir els polítics i líders que poguessin ser detinguts per la llei marcial, que va provocar un gran desplegament militar als carrers de Seül i prop del parlament.
L'exministre també va posar sobre la taula la possibilitat que els funcionaris de Justícia imposessin prohibicions de viatjar als polítics assenyalats, si bé la cort va desestimar els càrrecs addicionals presentats en contra seu per violar la llei anticorrupció.
L'equip del fiscal especial també havia imputat Park per donar ordres inapropiades als seus subordinats seguint la sol·licitud de la dona de Yoon, Kim Keon-hee, el maig del 2024, perquè es verifiquessin certs detalls de la investigació de la Fiscalia sobre les acusacions de corrupció en contra seu.
La llei marcial imposada el desembre del 2024 va ser anul·lada diverses hores després per l'Assemblea Nacional, que va aprovar una resolució en què n'exigia la retirada. En les setmanes següents, els diputats van votar a favor de destituir el president i, l'abril del 2025, va ser finalment destituït després que el Tribunal Constitucional confirmés el procés d'impeachment contra ell.