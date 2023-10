Condemnat a 23 anys per asfixiar amb paper film i matar la seva exdona a Manresa (Barcelona)

L'Audiència afirma que l'home la va matar perquè creia que "no podia prendre les seves pròpies decisions"



BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 23 anys de presó un home que va asfixiar la seva exdona amb paper film a Manresa (Barcelona) el 2021 per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, segons la sentència publicada aquest divendres, després que un jurat l'ha declarat culpable.

La sentència declara provat que, el 14 d'abril del 2021, l'acusat va anar amb la seva exdona al domicili familiar on havien viscut, "amb el propòsit de posar fi a la seva vida", i la va immobilitzar en una cadira "embolicant-la des de la cintura fins al cap amb paper film".

El processat va impedir d'aquesta manera que la víctima pogués respirar perquè tenia tapada la boca i els orificis del nas, per la qual cosa va morir per insuficiència respiratòria aguda després d'aprofitar-se "de la tranquil·litat i despreocupació" de la dona.

L'acusat va pretendre no només que no pogués respirar tapant-li totalment la boca i els orificis del nas, "sinó causar-li un patiment afegit i innecessari" per aconseguir que morís.

L'Audiència afirma que, malgrat ser ell qui va prendre la decisió de divorciar-se, no va acceptar que la víctima comencés una altra relació sentimental, ja que "creia que la seva exdona no podia prendre les seves pròpies decisions i havia de tornar amb ell".

Per tot això, i després de la condemna dictaminada per un jurat popular, la magistrada presidenta imposa a l'acusat 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, acorda privar-lo de la pàtria potestat de les seves filles amb prohibició d'acostar-s'hi i comunicar-s'hi, a més del pagament d'una indemnització de 200.000 euros a cadascuna.