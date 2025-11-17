Condemnat a 18 anys de presó l'acusat de matar un jove a Campclar (Tarragona) el 2024

TARRAGONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'acusat d'apunyalar mortalment un jove a Campclar (Tarragona) el 2024 ha estat condemnat a 18 anys de presó com a autor d'un assassinat amb traïdoria, a més de pagar 50.000 euros a cadascun dels tres germans i a la mare de la víctima.
El processat ha estat condemnat amb la conformitat de les parts, la qual cosa ha evitat la celebració d'un judici oral, segons ha informat Vosseler Abogados, que representa la família de la víctima, en un comunicat aquest dilluns.
"Estem satisfets que hagin acollit la nostra sol·licitud de processar els fets com el que van ser, un assassinat amb traïdoria. I considerem que es tracta d'una pena severa i exemplar, que contribueix a reflectir la gravetat dels fets i la intencionalitat que hi havia en la conducta de l'acusat", ha manifestat l'advocat Álvaro Machado, el representant legal de la família.
Els fets es van produir el 3 de març del 2024 al barri de Campclar de Tarragona, quan l'ara condemnat, que tenia 19 anys en aquell moment, va apunyalar la víctima en dues ocasions i va fugir.
L'autor dels fets es va entregar a la policia 8 dies després i ha estat en presó provisional des d'aleshores.