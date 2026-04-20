Condemnat a 16 anys l'acusat de matar un home amb una barra de ferro a Barcelona el 2024

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 16 anys de presó l'acusat de matar un home el maig del 2024 a Barcelona, colpejant-lo amb una barra de ferro al cap, per un delicte d'assassinat amb traïdoria.
La sentència del judici celebrat amb jurat popular, i consultada per Europa Press, considera provat que l'1 de maig del 2024 cap a les 23 hores, l'acusat es trobava als voltants de la plaça del Mar de Barcelona, va agafar una barra de ferro que duia amagada a l'esquena, es va acostar a dues persones i va reclamar l'atenció de la víctima.
"Mogut per la intenció de posar fi a la seva vida o si més no sabent les altes probabilitats de fer-ho", li va assestar un cop al cap, es va desplomar i, un cop a terra, li va propinar dos forts cops més que li van provocar un traumatisme cranioencefàlic i la seva mort.
La sentència considera provat que l'acusat va cometre l'atac de manera "sobtada i sorprenent" i que la víctima no es va poder defensar de manera eficaç, ni inicialment ni després de caure a terra després de rebre el primer cop.
L'acusat haurà d'indemnitzar la mare de la víctima amb 120.000 euros pel dany moral per la mort violenta del seu fill i no s'hi podrà acostar ni comunicar durant 10 anys un cop complerta la pena privativa de llibertat.