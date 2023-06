Condemnat a 15 mesos de presó per amenaces i insults homòfobs en una protesta de Vox a Barcelona

Va cridar "marieta de merda et mataré" a un home que va exhibir una bandera LGTBI



L'Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna de 15 mesos de presó que el jutjat penal 25 de Barcelona va imposar a un home per amenaces agreujades per motius de discriminació sexual contra un altre home que va exhibir una bandera LGTBI durant una protesta de Vox el maig del 2020.

La sentència, consultada aquest dilluns per Europa Press, exposa que el 23 de maig del 2020 l'acusat va participar en la manifestació amb cotxe convocada per Vox per protestar per la gestió de la pandèmia de coronavirus.

La manifestació va començar a les 12 hores a la plaça Francesc Macià i una hora més tard circulava pel carrer Bailén, i allà el denunciant, que anava amb un amic, "va exhibir davant els manifestants, a mode de protesta i en l'exercici de la seva llibertat d'expressió, de manera pacífica i sense increpar o insultar els manifestants" una bandera LGTBI.

L'acusat va tornar uns 50 metres enrere on hi havia el denunciant, es va enfilar sobre el cotxe que conduïa amb un peu al sostre i un altre en un contenidor d'escombraries i, "en actitud agressiva i hostil, fent moviments amb els braços", va cridar al denunciant 'fill de puta, ets una merda', 'vine aquí que et mataré', 'marieta, marieta, baixa marieta', 'marieta de merda et mataré'.

En la sentència, el tribunal argumenta que el vídeo de l'escena "és concloent i no deixa lloc a dubtes sobre les amenaces de mort, els motius discriminatoris que van impulsar l'acció de l'autor i la seva imatge".

Els jutges també destaquen "l'extrema agressivitat i els desaforats crits i insults" amb els quals va acompanyar les amenaces de mort, que per ells demostren la gravetat, seriositat i intensitat de les seves expressions.