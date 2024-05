Condemnat a 13 anys i mig de presó per asfixiar la seva exparella a Cambrils (Tarragona) el 2021

La parella va tenir una relació "molt conflictiva, amb moltes discussions"



TARRAGONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La secció quarta de l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 13 anys i mig de presó un home per asfixiar la seva exparella al seu pis a Cambrils (Tarragona) el 2021.

En la sentència, consultada per Europa Press aquest divendres, el tribunal explica que la parella va començar la seva relació i convivència en un domicili el 2019, i que va durar fins el juliol del 2021, tot i que la relació va ser "molt conflictiva, amb moltes discussions".

Després de tenir una prohibició judicial d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima durant 10 mesos, entre el 22 i el 30 de juliol del 2021 va mantenir nombroses comunicacions telefòniques amb ella, fins i tot trobades personals que van provocar una intervenció policial.

El 28 de juliol del 2021, el condemnat va discutir al carrer amb la víctima i li va donar "una bufetada a la cara", i dos dies més tard al matí va anar al domicili de la víctima i va discutir amb ella.

A la tarda, cap a les 17 hores, l'home hi va tornar i van continuar discutint, i la va colpejar a diverses parts del cos i seguidament li va tapar els orificis respiratoris i la va escanyar pel coll, causant-li la mort per asfíxia.

VA ABANDONAR EL DOMICILI I HI VA TORNAR

El condemnat va abandonar el domicili, hi va tornar més tard per trucar al telèfon 112 i va comunicar que la seva exparella era a terra, "que tenia els llavis morats i que no respirava".

En el moment de matar la víctima, el condemnat havia consumit alcohol i substàncies psicotròpiques, i tenia un patró de consum de llarga evolució, per la qual cosa la sala assegura que "no tenia cap afectació de la seva capacitat per entendre i conèixer el bé i el mal".

En el moment dels fets, la víctima tenia 25 anys, estava sola al domicili i havia ingerit benzodiacepines i alcohol, amb una taxa d'1,30 grams per litre d'alcohol en sang.