Condemnat a 13 anys l'acusat de provocar la mort d'una menor en una col·lisió a Gurb (Barcelona)

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

La magistrada presidenta del jurat ha condemnat a 13 anys de presó el conductor acusat de provocar un accident la matinada del 4 de març del 2018 en què va morir una menor a la C-17 a l'altura de Gurb (Barcelona), segons la sentència consultada per Europa Press.

En la interlocutòria, la magistrada al·lega que "considerant el veredicte de culpabilitat dictat pel tribunal del jurat", el considera responsable d'un delicte de conducció amb manifest menyspreu per la vida dels altres i conducció sota la influència de begudes alcohòliques, en concurs de normes amb un delicte d'homicidi i tres de lesions.

A més de la pena de presó, li imposa la prohibició de conduir vehicles a motor i ciclomotors durant 9 anys i llibertat vigilada, un cop complerta la pena privativa de llibertat, durant 5 anys.

També haurà d'indemnitzar els pares de la víctima amb 110.000 euros a cadascun, amb 30.000 euros a cadascuna de les dues germanes i amb 55.000 euros i 17.000 euros respectivament a les dues joves que eren al cotxe contra el qual es va estavellar el kamikaze, que també van resultar ferides.

La sentència considera provat que l'acusat va conduir en sentit contrari durant més de 12 quilòmetres a 150 km/h "sabent que posava en perill la resta de persones que circulaven per la via i mostrant-se absolutament indiferent a la situació de perill generada, en no aturar-se, ni desplaçar-se fins al voral o dur a terme qualsevol altra maniobra encaminada a cessar la situació de risc".