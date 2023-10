Condemnades a 16 i 20 anys dues bessones per assassinar la parella d'una d'elles a Sabadell

La sentència també imposa 17 anys per al cunyat de la víctima, que va confessar

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 16 i 20 anys de presó les dues bessones acusades d'assassinar la parella d'una d'elles a Sabadell (Barcelona) el 2021, amb una pena més alta per agreujant de parentiu per a la que era la seva parella, i també ha imposat una pena de 17 anys per al cunyat de la víctima, que en el judici va confessar el crim.

La sentència, consultada per Europa Press, s'ha redactat a partir del veredicte del jurat que va jutjar el cas i els va considerar culpables d'un assassinat amb traïdoria.

Així, la sentència exposa que la matinada del 10 de juliol del 2021, el cunyat de la víctima li va assestar "diversos cops amb una palanca metàl·lica" a la cara i el crani, i el va continuar agredint mentre ell provava de fugir, i va arribar fins al replà del pis inferior, on finalment va morir.

Després, les bessones (parella i cunyada de la víctima) van embolicar el cadàver amb una manta i van mirar de netejar les taques de sang i massa encefàlica de terra, cosa que la sentència no concreta si ho van fer totes dues plegades o una d'elles.

La sentència afegeix que tots tres s'havien "concertat prèviament" per cometre el crim i tots tres hauran de pagar conjuntament una indemnització de 200.000 euros per a la família de la víctima.

Sobre les dues dones, la sentència remarca que no van fer res per evitar l'agressió que l'home ha confessat, i afegeix que la cunyada de la víctima "va exercir un influx psíquic" sobre la seva parella, ara condemnat, perquè desitgés cometre el crim.