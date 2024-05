Condemnada a presó permanent revisable la dona que va confessar haver matat la seva filla Yaiza

L'Audiència de Barcelona proposa investigar-la per presumpte maltractament psicològic al seu ex



BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable Cristina Rivas, la dona que va confessar haver matat la seva filla Yaiza a Sant Joan Despí (Barcelona) el 31 de maig del 2021, quan la nena tenia quatre anys.

D'acord amb el veredicte del jurat, que la va declarar culpable per unanimitat, el magistrat president de la sala ha redactat la sentència, consultada per Europa Press aquest dimecres, en la qual li aplica la màxima pena tenint en compte com a agreujant que la víctima era la seva filla i com a atenuant que va confessar el crim.

El jutge també li ha imposat una ordre d'allunyament durant 10 anys respecte al pare de la nena (el seu ex) i els avis paterns de la menor, i haurà d'indemnitzar el pare amb 250.000 euros i els avis amb 75.000 euros cadascun.

Un cop la sentència sigui ferma, es derivarà a un altre jutjat perquè valori si investigar la dona per presumptament maltractar psicològicament el seu ex, cosa que va demanar el fiscal durant el judici en considerar que la finalitat del crim va ser "fer-li el mal més gran possible no només amb la mort sinó en recalcar-li que era per venjança i per culpa seva".

En aquest sentit, el veredicte que el jurat va emetre divendres de la setmana passada va valorar per unanimitat dels nou jurats que la dona va planificar el crim de manera "metòdica" i amb la intenció de fer mal a la seva exparella i pare de la nena.

PLANIFICACIÓ "METÒDICA"

Seguint el veredicte del jurat, la sentència recull que Rivas va intentar reiteradament reprendre la relació amb el pare de la seva filla, que la va rebutjar, i la "ràbia, tristesa i frustració en l'acusada es va materialitzar en la metòdica planificació de la mort de la seva filla i del seu propi suïcidi per tal de causar el patiment més gran possible" a l'home.

Com ella mateixa va explicar en el judici, la sentència constata que Rivas va donar fàrmacs a la nena la nit abans i, en adonar-se que l'endemà continuava viva, la va asfixiar.

Durant el judici, la defensa va intentar que, malgrat haver confessat, Rivas quedés exempta de responsabilitat penal, motiu pel qual va esgrimir un suposat trastorn mental que només va avalar un psicòleg contractat per la defensa i a qui van contradir tres perits públics.