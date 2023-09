Condemnada una empresa subcontractada per Endesa per coaccionar una dona vulnerable

La sentència veu provat un sistema institucionalitzat de pressió i intimidació



BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El jutjat penal número 18 de Barcelona ha condemnat a penes d'entre 18 i sis mesos de presó dos directius i la treballadora d'una empresa subcontractada per Endesa, per coaccionar una clienta, una dona en situació vulnerable, a la qual van exigir pagar un suposat deute de 2.300 euros perquè, en cas contrari, li embargarien tots els béns i comptes.

La sentència declara provat que els acusats, dos directius de DPS Consulting i una treballadora, van coaccionar la dona perquè pagués en menys d'una setmana un presumpte deute amb Endesa.

La jutgessa ha donat validesa a la confessió que la treballadora va fer el dia del judici segons la qual hi havia un guió preestablert, que les trucades es feien des de mòbils amb número ocult als quals es canviava la targeta SIM cada sis mesos i que no es guardava el registre d'aquestes trucades.

La magistrada ha condemnat a un any i vuit mesos els directius, l'administrador i la directora general, mentre que la pena imposada a la treballadora que va fer la trucada és de sis mesos de presó.

SISTEMA DE PRESSIÓ

La magistrada, que considera acreditat un sistema institucionalitzat de pressió i intimidació per part de DPS Consulting a través de "mitjans legalment proscrits", ha absolt els tres acusats i DPS dels delictes d'estafa en grau de temptativa i d'usurpació de funcions públiques.

"Les penes imposades als dos directius són prou significatives per la seva condició d'advocats i per la seva responsabilitat en els fets, en què van idear un sistema complex per intimidar famílies vulnerabilitzades", assegura Aliança Contra la Pobresa Energètica en un comunicat.

"No obstant això, al llarg dels pròxims dies estudiarem la conveniència de presentar un recurs d'apel·lació per aconseguir la condemna de l'empresa com a entitat jurídica", afegeix.