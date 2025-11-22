La condemna a García Ortiz podria costar-li l'expulsió de la carrera fiscal

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat aquesta setmana al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a dos anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. La sentència, a més d'apartar-lo del càrrec de cap del Ministeri Públic, podria costar-li l'expulsió de la carrera fiscal.
Així ho expliquen a Europa Press diferents juristes que sostenen que, encara que la condemna d'inhabilitació es limiti al càrrec de fiscal general, quan perdi aquesta condició haurà de demanar el seu reingrés en la carrera, ja que ara està en "serveis especials".
Les fonts consultades, però, adverteixen que l'article 46 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF) --apartat d)-- estableix que la condició de fiscal es perd quan existeix una "pena principal o accessòria d'inhabilitació per a càrrecs públics".
També fan referència al Reglament del Ministeri Fiscal, que en l'epígraf d) de l'article 32 fixa com a causa per a la pèrdua de la condició de fiscal la imposició d'una condemna amb "pena principal o accessòria d'inhabilitació per a càrrec públic o condemna per delicte dolós".
Amb tot, les veus consultades insisteixen que caldrà esperar al contingut íntegre de la sentència per veure si el tribunal concreta l'àmbit d'aplicació de la condemna acordada.
Fins ara, de la decisió del Suprem només es coneix un paràgraf: "Hem de condemnar i condemnem García Ortiz, fiscal general de l'Estat, com a autor d'un delicte de revelació de dades reservades, de l'article 417.1 del Codi Penal, a la pena de multa de 12 mesos amb una quota diària de 20 euros i inhabilitació especial per al càrrec de fiscal general de l'Estat per temps de dos anys".
PROCEDIMENT EN LA INSPECCIÓ FISCAL
Si García Ortiz demana tornar a la carrera, la Inspecció Fiscal haurà d'obrir un procediment de rehabilitació en què l'escoltaria i practicaria les actuacions que veiés oportunes.
En el marc del procés, la Inspecció haurà de fer un informe per elevar-ho al nou fiscal general, que, després de sentir al Consell Fiscal, enviarà una proposta al Ministeri de Justícia amb l'expedient complet perquè resolgui.
El Reglament del Ministeri Fiscal estableix en el seu article 37.5 que el termini per resoldre si s'admet o no el reingrés és de "sis mesos". I si en aquest període no hi ha una "resolució expressa", "haurà d'entendre's denegada la rehabilitació".
El mateix Reglament, en el seu article 37.7, fixa que "si la rehabilitació es denegués, no podrà iniciar-se nou procediment per obtenir-la en els tres anys següents, excepte en els casos de recuperació de la capacitat".
Segons precisa el text legal, aquest termini es computarà des de la data en què el Ministeri de Justícia dicti la resolució denegatòria. Amb tot, l'article 37.8 detalla que la negativa es podria recórrer davant dels tribunals per la via contenciós-administrativa.