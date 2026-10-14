Conde-Pumpido assegura que una derogació de l'amnistia seria "simbòlica" i sense efectes pràctics

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha assegurat que, si hi ha un canvi de Govern espanyol, una possible derogació de la Llei d'Amnistia seria "simbòlica" i no tindria cap efecte pràctic perquè, quan s'aplica, la responsabilitat penal s'extingeix.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres al Fòrum La Vanguardia, una setmana després que l'Alt Tribunal avalés l'aplicació d'aquesta norma, el 6 d'octubre, i a l'espera que el Suprem (TS) l'apliqui.
"Totes les lleis poden ser derogades, però l'efecte que produeix una derogació mai pot ser retroactiu. Si una llei d'amnistia és un instrument d'extinció de la responsabilitat penal, la responsabilitat penal que s'ha extingit mai ressuscita. No pot ressuscitar una responsabilitat penal ja extingida", segons ell.
Ha dit que ara "només queda que el Suprem apliqui la llei, l'estengui a la resta d'afectats i es tanqui la causa judicial" del procés independentista, i que això aclara el camí perquè puguin tornar l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
Conde-Pumpido situa abans de Nadal el pronunciament del Suprem sobre l'amnistia: "És una qüestió de setmanes, però cada tribunal té el seu ritme i, una vegada nosaltres ens pronunciem, doncs estem imposant unes decisions, estem també donant una llibertat de criteri després per executar-les".
SENSE TERMINI ESTABLERT
Diu que el TS no té cap termini establert per a l'aplicació de la norma, però recorda que ja ha traslladat a les parts perquè s'hi pronunciïn en 5 dies, i per això "una vegada que hagi transcorregut aquest període, en qualsevol moment el Tribunal Suprem pot decidir".
També ha explicat que el recurs presentat davant del Constitucional pel secretari general de Junts, Jordi Turull, "serà resolt la setmana vinent, dimarts de la setmana vinent", en el ple de l'Alt Tribunal.
En el cas de Turull "no hi ha d'haver cap sorpresa" en la resolució de la setmana vinent, ja que s'aplicarà una doctrina marcada pel cas ja resolt de l'exconsellera Dolors Bassa.
IMPUGNACIONS "DURES"
Preguntat pels temps de resolució del TC, ha respost que hi ha temes com l'amnistia que tenen "una complexitat, que, pel seu propi contingut polític o complexitat jurídica, doncs s'estenen en el temps", i ha afegit que, quan el TC ha de dictar una resolució que afecta alts poders de l'Estat, hi troba certa resistència.
"En l'àmbit de l'amnistia va haver moltes impugnacions, de vegades molt dures contra el Tribunal Constitucional", i ha dit que ell respecta les discrepàncies, però que s'ha d'acceptar el resultat establert pel TC.
Conde-Pumpido ha emmarcat en una afirmació "que forma part del debat polític" la frase de l'expresident del Govern espanyol José María Aznar quan va dir 'Qui pugui fer que faci' contra l'aplicació de l'amnistia.
LA LLEI DE NETS
Ha descartat pronunciar-se sobre la possible inconstitucionalitat de la decisió del Suprem de deixar sense vot a nacionalitzats espanyols per la instrucció de la 'llei de nets', ja que és un tema del qual "és possible que en algun moment" arribi un recurs d'empara al TC.
Ha negat que hi hagi una majoria de jutges i magistrats de tendència conservadora a Espanya, i també ha dit que el tema d'escollir aquests magistrats com a membres del TC per ser de reconegut prestigi, "quan s'ajunta amb el tema polític, doncs és molt difícil".
"Resulta que ens trobem amb que cadascú veu de reconegut prestigi aquells que, diguem, pensen de forma més propera a si mateix", ha sostingut.
Quant a la judicialització de la política, ha demanat una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que assegura que ja han intentat governs de PP i PSOE: "Que no permeti que els propis partits polítics siguin els que, diguem, impulsin l'acció penal", ha dit sobre aquesta reforma, i ha lamentat que l'actual llei és vuitcentista.