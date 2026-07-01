El Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona comença amb una exhibició de drons

TARRAGONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona 2026 ha començat aquest 30 de juny amb una exhibició de drons accessible i inclusiva, impulsada per l'Ajuntament de Tarragona amb el suport d'Endesa, perquè tothom pugui gaudir de l'esdeveniment en igualtat de condicions.
L'espectacle s'ha concebut "com una experiència cultural pensada per eliminar barreres i garantir una participació real i efectiva", informa Endesa aquest dimecres en un comunicat.
També s'ha facilitat un espai de visió reservat i amb accés controlat, situat en una zona amb bona visibilitat i menys densitat de públic, pensat especialment per a persones amb diversitat funcional i els seus acompanyants.