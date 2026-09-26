Conclou el pla pilot de l'eina EjCat a Girona per a tràmits judicials en línia

GIRONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha donat per finalitzat el pla pilot de l'eina EjCat a les comarques de Girona, que servirà per a la tramitació electrònica d'expedients i procediments judicials de manera àgil i eficient facilitant exhorts, conciliacions i judicis verbals, ha informat aquest dissabte l'Executiu en un comunicat.
Es desplegarà a partir de "principis de 2027" de forma progressiva en 14 municipis, entre ells Roses, Banyoles i Salt (Girona), segons ha destacat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en la Trobada de Jutges i Jutgesses de Pau de la demarcació de Girona, organitzada per l'Associació Catalana en Pro de la Justícia a Castelló d'Empúries (Girona) amb la presència de l'alcaldessa de la localitat, Anna Massot.
La mesura s'està desenvolupant en el marc del Pla de Justícia de Pau i de Proximitat 2025-2028, que inclou també un nou model d'agrupacions territorials de justícia (OJM) amb 76 constituïdes i 37 en tràmit que té com a objectiu reforçar la proximitat del sistema judicial.
El programa, a més, inclou la modernització d'espais i formació especialitzada a jutges i personal en àmbits com la conciliació, la resolució de conflictes i la ciberseguretat.
Així mateix, s'han renovat més de 200 equips informàtics en 160 oficines de la província de Girona.