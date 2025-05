Conclave.- Illa felicita Lleó XIV i demana avançar cap a "un món més just, més pròsper i en pau"

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat aquest dijous al nou Papa Lleó XIV i ha expressat el seu desig que la institució avanci cap a "un món més just, més pròsper i en pau".

"En nom del Govern de Catalunya i en el meu propi, felicito Robert Prevost, al Papa Lleó XIV, per la seva elecció. Aquest és un moment d'alegria compartida per a tota la comunitat catòlica", ha escrit en una anotació a la xarxa 'X' recollida per Europa Press.

Per a ell, s'inicia una etapa per a l'Església que ha de permetre a la institució seguir avançant i contribuir al compromís d'un món "més just, més pròsper i en pau per a tothom".