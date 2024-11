Una concentració a les portes de les Corts Valencianes demana la "dimissió" de Mazón

VALÈNCIA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentració a les portes de les Corts Valencianes protesta al crit de 'Mazón dimissió' per la gestió de la dana del president valencià, Carlos Mazon, coincidint amb la seva compareixença al parlament autonòmic per explicar les actuacions dutes a terme durant el temporal, que deixa un registre provisional de 216 víctimes mortals.

Una pancarta principal mostra el missatge 'Mazon dimissió tot el govern del PP és culpable!'. S'han exhibit altres cartells amb consignes com 'Mazón incompetent, dimissió', 'Mazón, homicida, dimissió. +216 morts evitables' i 'Mazón, fas por'.

"Mazón a la presó", "Mazón criminal", "El president a Picassent", "Mazón dimissió i noves eleccions", "Mentre dinaba el poble s'ofegaba" i "No són morts, són assasinats" són algunes de les consignes que s'han corejat.

Entre els participants hi ha veïns de les localitats afectades, com Laura Giménez, de Paiporta, que en unes declaracions als mitjans ha explicat com ha perdut casa seva i la feina i ha reclamat la dimissió tant del president i el seu equip com d'alcaldes dels municipis afectats.