Concentració d'UP a Lleida per demanar al Govern menys burocràcia i més protecció

LLEIDA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) s'ha concentrat aquest dimecres a Lleida per demanar al Govern una reducció de la càrrega burocràtica i administrativa i mesures per protegir l'activitat agrària, ha explicat el sindicat en un comunicat.
Membres d'UP s'han aplegat davant la seu del Departament d'Agricultura per reclamar que es facilitin els tràmits administratius que ha de fer el sector, habilitant terminis "clars, previsibles i justos" o fent que el silenci administratiu sigui positiu per als pagesos.
A més, el sindicat ha demanat que es garanteixi l'atenció personal a les oficines comarcals, perquè la digitalització no sigui un barrera per a les persones grans, i posar fi amb la duplicitat dels tràmits entre les administracions catalana i central.
El sindicat també ha reclamat mesures per "protegir l'activitat agrària", amb una fiscalitat que, demanen textualment, no carregui el sector d'impostos desproporcionats, i que s'articulin mecanismes per compensar els possibles danys provocats per la fauna salvatge.
UP també ha defensat que "s'apliquin normatives ramaderes adaptades a la realitat, de manera que els ramaders puguin modernitzar progressivament les seves instal·lacions sense que suposi inversions sobtades i, en moltes ocasions, inassumibles", ha explicat.