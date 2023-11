La concentració contra l'amnistia a Barcelona reuneix 6.500 persones segons la Urbana

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 6.500 els concentrats a la plaça Sant Jaume contra la llei d'amnistia aquest diumenge al migdia.

Els assistents han cridat proclames com 'Puigdemont, a presó' i 'Sánchez, fill de puta', i han mostrat cartells amb missatges com 'Generalitat colpista, lladres' i 'No tot s'hi val'.

Després de la concentració a la plaça, el gruix dels assistents s'han dirigit cap a la Via Laietana amb la intenció d'arribar fins a la Delegació del Govern central a Catalunya.