Concedits ajuts de 400.000 euros per a la promoció de productes DOP i IGP

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat concedir una subvenció de 400.000 euros a la Federació Catalana DOP-IGP per finançar accions de dinamització i gestió per promocionar els productes amb denominació d'origen protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP), informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'objectiu de la subvenció, que augmenta en 50.000 euros respecte a l'any passat, és "mantenir i reforçar el suport a aquest sector estratègic".
La Federació haurà d'impulsar actuacions en diversos àmbits per acostar aquests productes a la ciutadania, entre les quals hi ha una campanya especial de promoció o la projecció de la imatge de Catalunya com a "país de productes d'origen i qualitat", i també publicitat en mitjans, xarxes socials, webs especialitzats, fires i supermercats.