Comuns veu "movilizadora" la proposta de Rufián, però creu que el debat no ha de ser reduir llistes

MADRID 21 (EUROPA PRESS)
La portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, ha aplaudit aquest dissabte per "movilitzadora" la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'unir els partits a l'esquerra del PSOE, si bé sosté que el debat no ha de passar per integrar llistes, almenys a Catalunya.
En una entrevista amb el programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press, Vidal ha qualificat d'"interessant" el debat que han suscitat tant Rufián com el diputat de Más Madrid Emilio Delgado, mentre que el que persegueix és analitzar com mobilitzar l'electorat d'esquerres perquè no es quedi a casa, amb quins temes hi arribaran i de quina manera. "I això és refrescant i important alhora", ha comentat.
Però la diputada catalana té dubtes que es pugui materialitzar, almenys a Catalunya, la proposta d'unir llistes perquè només hi hagi una candidatura per província en les properes eleccions generals.
ERC JA HA DIT QUE NO
Sobretot perquè, segons ha recordat, el partit del propi Rufián, Esquerra, "ha trigat cinc minuts a sortir a dir que d'això ni parlar" i perquè en les darreres generals ERC va quedar en tercer lloc, per darrere dels Comuns. "Aquest no és el debat", ha resolt.
Vidal ha posat en valor la coalició que presenten aquest dissabte a Madrid el Moviment Sumar, Esquerra Unida, Más Madrid i Comuns, si bé ha dit que aspiren al fet que a aquesta es sumin "molt més". "Esperem que tots aquells als qui hem convidat responguin o que, almenys, puguem arribar a acords programàtics, i esperem que, evidentment, aquells amb els quals confluïm fa dos anys, doncs puguem anar juntes", ha dit.
Preguntada en aquest punt si trobava a faltar Podem, Vidal ha respost que a la formación morada el seu partit l'ha tendit la mà "en infinitat d'ocasions" i que, en tot cas, li correspon a ells prendre la decisió de si adherir-se o no a la coalició.
YOLANDA DÍAZ ÉS UN ACTIU PERÒ HI HA "MOLTS MÉS"
Respecte a si l'espai de l'esquerra pot liderar-lo de nou la responsable de Sumar, Yolanda Díaz, quan ni tan sols acudirà aquest dissabte a l'acte, Vidal ha assenyalat que Díaz "té el dret absolut de decidir què vol fer i quan ho vol fer, i cal cal respectar-la".
I encara que ha aplaudit que la seva absència permetrà "deixar precisament els noms a un costat per posar damunt la taula els partits", sosté que és "un molt bon actiu" però igual que ho són "moltes altres persones" que formen part de l'espai. "Aquí no sobra ningú i, en tot cas, la qual cosa falten són gents per arribar", ha dit.
És més, ha defensat que considera "tremendament precipitat i fins i tot democràticament erràtic" prendre ara decisions sobre els lideratges d'una llista, sobretot perquè, ha insistit, aspiren al fet que la coalició la integrin "moltes més" formacions. "I aquestes decisions les hem de prendre entre tots", ha postil·lat.