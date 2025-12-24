Comuns denuncia Albiol davant de la Fiscalia després del desallotjament del B9 de Badalona (Barcelona)

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 des. (EUROPA PRESS) -
Comuns ha denunciat penalment aquest dimecres davant de la Fiscalia l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, pel desallotjament "sense alternativa habitacional" de l'Institut B9, i també per les seves actuacions i declaracions posteriors.
El partit al·lega que el jutge l'obligava a oferir una alternativa habitacional però no ho ha fet de forma reiterada, i que a més "ha tolerat i emparat declaracions que poden ser constitutives d'un delicte d'odi", informa en un missatge a X recollit per Europa Perss.
"S'ha acabat tolerar la criminalització, el racisme i la deshumanització d'Albiol contra persones vulnerables", ha afegit.
JAUME ASENS
També ho han explicat aquest dimecres l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens i la diputada dels Comuns en el Congrés Viviane Ogou, en declaracions davant de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat).
Asens ha dit que Albiol ha convocat reunions públiques amb els veïns i que aquest dimarts va convocar-ne una altra, "on un grup de veïns exaltats, alguns encaputxats, van manifestar la seva voluntat de saltar i cremar un alberg".
L'eurodiputat ha afirmat que aquestes paraules reflectien la voluntat de cometre un delicte però que Albiol "no va emetre cap desautorització i es va limitar a dir que li deixessin un marge i que després fessin el que creguessin convenient".