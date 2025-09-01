Comuns demana al Govern un seguiment de pactes i inspectors d'habitatge per parlar dels comptes

Presentaran una proposta de "pacte social" per millorar la gestió forestal a Catalunya
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns Candela López ha reclamat al Govern una reunió de seguiment del pacte d'investidura i de l'acordat per als suplements de crèdit i que es faci efectiu el cos d'inspectors que controli el compliment de la Llei d'Habitatge com a condicions per començar les negociacions sobre el Pressupost de 2026.
En roda de premsa aquest dilluns, juntament amb la coordinadora de Comuns Gemma Tarafa, López ha retret que el Govern no hagi creat encara aquest cos d'inspectors: "S'ha de fer efectiu de manera immediata", així com un registre de grans forquilles, que consideren que és una mesura que es pot desplegar abans d'iniciar les negociacions pressupostàries.
També ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no hagi "dit gens de la política d'habitatge" en l'entrevista aquest dilluns en Catalunya Ràdio i 3Cat, i ha insistit que volen una data concreta del compliment de l'acordat amb l'Executiu català.
López ha constatat que "no s'ha iniciat cap tipus de negociació" amb el PSC, ha reconegut que els Pressupostos són una eina essencial, i ha assenyalat que és responsabilitat del Govern situar el marc de negociació dels comptes i avançar en els compromisos aconseguits prèviament.
CANVI CLIMÀTIC
També ha detallat que presentaran un document a Illa amb la seva proposta per millorar la gestió forestal a Catalunya, i ha afirmat que les mesures que es prenguin en aquest àmbit han de passar per un "pacte social" i pel diàleg amb el territori, amb els moviments ecologistes, els ajuntaments i els propietaris de la massa forestal.
Ha lamentat que Catalunya porta "molts anys amb molt treball que no s'ha fet" en matèria forestal, i ha apostat per escoltar als experts en la matèria a l'hora d'elaborar polítiques, en ser preguntada per les paraules d'Illa el divendres quan va dir que a Catalunya hi ha massa bosc.
La coordinadora dels Comuns també ha sostingut que s'han d'incrementar els recursos de prevenció d'incendis, i ha valorat positivament que es treballi a nivell estatal en un pacte d'Estat contra el canvi climàtic com va proposar el president del Govern, Pedro Sánchez.
A més, López ha reclamat al Govern que sigui "coherent" entre el que diu i el que fa pel que fa al canvi climàtic i la seva proposta d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.