Comuns avança a novembre l'Assemblea Nacional després dels resultats electorals

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Comuns avançarà a novembre la IV Assemblea Nacional per renovar el seu projecte després dels resultats electorals de les catalanes i europees, que "no han estat els esperats, a més de dibuixar un nou panorama polític, on l'extrema dreta cada vegada té més força".

Ho ha decidit aquest dissabte en el seu Consell Nacional, i amb la finalitat de "redefinir l'estratègia política, les aliances i els canvis organitzatius" ja pensant en el proper cicle electoral amb les municipals de 2027, informa el partit en un comunicat.

La coordinadora dels Comuns i líder del grup en el Parlament, Jéssica Albiach, ha justificat avançar l'assemblea: "És la millor demostració que tenim ambició de majories, que tenim ambició de transformació i que no hem vingut a conformar-nos".