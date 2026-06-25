La comunitat veneçolana a Barcelona demana el suport de la cooperació internacional després dels terratrèmols

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de l'ONG Un Mundo Sin Mordaza i veneçolana resident a Barcelona, Gerali Rodríguez, ha demanat suport en forma de cooperació internacional per "salvar vides, portar ajuda humanitària i després reconstruir el país" arran dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5.
En unes declaracions a Europa Press aquest dijous, ha explicat que aquest episodi de sismes ha deixat l'Aeroport de Caracas "completament destruït", i també els principals ports i infraestructures del país.
"Si en aquests 27 anys les infraestructures haguessin tingut el manteniment adequat, si els serveis públics haguessin funcionat amb la qualitat amb la qual han de funcionar, això hauria ajudat a salvar vides o a mitigar l'impacte d'aquesta terrible tragèdia", ha lamentat.
També ha dit que aquest dijous des de primera hora les organitzacions de veneçolans a Barcelona s'han posat en contacte i han compartit un sentiment "de frustració, de moltíssim dolor, de moltíssima tristor i sobretot preocupació pel que estan patint" els veneçolans.
Rodríguez s'ha posat en contacte amb la seva àvia de 90 anys, que viu sola al país, i ha pogut comprovar que "es troba bé, sana i estàlvia amb els veïns i la resta de familiars", però ha lamentat que encara hi ha moltes persones desaparegudes.
Ha explicat que a Veneçuela l'electricitat és intermitent, per la qual cosa les comunicacions són complicades, i "hi ha poca connectivitat amb internet i molta incertesa, molta angoixa i molta por pel que pugui passar".