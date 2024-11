Comunitat Valenciana, Múrcia, Catalunya i Madrid seran les CCAA que tancaran 2024 amb més dèficit, segons Fedea

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana, Murcia, Catalunya i Madrid seran les quatre comunitats que diran adeu al 2024 al capdavant en dèficit del seu PIB, en el qual incorreran la majoria de les comunitats autònomes, segons les últimes previsions de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea).

Seguint aquestes estimacions, nou de les 17 comunitats acabaran el 2024 amb saldo negatiu del PIB: Comunitat Valenciana (-1,8%), Murcia (-1,6%), Catalunya (-0,7%), Comunitat de Madrid (-0,5%), Castella-la Manxa (-0,3%), País Basc (-0,3%), Andalusia (-0,3%), Extremadura (-0,1%) i Castella i Lleó (-0,1%).

Per contra, vuit comunitats tancaran l'any amb un saldo positiu: Astúries (1,2%), Canàries (0,9%), Navarra (0,7%), Cantàbria (0,7%), Balears (0,6%), Galícia (0,4%), Rioja (0,3%) i Aragó (0,1%).

Ho assenyala Fedea en un nou número del seu Observatori Fiscal i Financer de les CCAA, a càrrec de José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz i Carmen Marín, els que analitzen els ingressos i despeses autonòmiques fins a juliol d'aquest any i fan una estimació del saldo pressupostari autonòmic a tancament de l'exercici.

MALGRAT L'AUGMENT DELS RECURSOS

En línies generals, Fedea estima que el dèficit de les comunitats autònomes acabarà l'any en el 0,4% del PIB, per sobre del saldo negatiu del 0,3% previst per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIRef) i molt superior a les previsions del Govern central d'equilibri pressupostari, del 0%.

"Si es confirma la nostra previsió, no només seria una mala dada pel creixement dels recursos que han tingut les regions el 2024, més de 20.000 milions procedents del Sistema de Finançament Autonòmic (SFA) respecte al 2023, sinó que es posaria en risc la reducció del dèficit del conjunt de les Administracions Públiques anunciada pel Govern central per aquest any", avisa.

I sosté que amb les noves regles fiscals de la Unió Europea per a l'any vinent, "la consolidació fiscal a Espanya no es pot demorar més". "Hauria de ser una de les principals tasques que ha d'afrontar el Govern d'Espanya", per a la qual cosa "la participació de les CCAA hauria de ser fonamental, atès que aquesta administració suposa la majoria del consum públic", indica.

No obstant això, Fedea precisa que la seva estimació de cara a finals d'aquest any suposa una "millora" respecte al tancament del 2023, quan el dèficit autonòmic va ser del 0,9% del PIB.