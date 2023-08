La comunitat portuària del Port de Barcelona millora en igualtat amb un 38,8% de dones el 2022

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

La comunitat portuària del Port de Barcelona va millorar en matèria d'igualtat en la plantilla de les empreses en 2022, fins a aconseguir el 38,8% de dones, rècord històric i 9,8 punts percentuals més que fa dos anys.

És una de les principals conclusions de la memòria anual 'Positive Impact', que segueix l'evolució dels compromisos de les empreses que treballen en l'enclavament amb la sostenibilitat, ha explicat el Port de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

La memòria analitza la sostenibilitat social, ambiental i econòmica i el bon govern del conjunt d'empreses i organitzacions vinculades a la infraestructura.

L'informe recull els resultats d'una enquesta realitzada a empreses i organitzacions en matèries com a gestió de residus, consum energètic i d'aigua, foment d'igualtat o formació de treballadors, entre unes altres, i que aquest any ha estat resposta per 116 companyies.

En matèria de formació, el Port de Barcelona destaca que la meitat de les empreses van tenir estudiants de Formació Professional (FP) en pràctiques, especialment els operadors logístics i els administratius especialitzats.