La Comunitat de Madrid ven l'àtic de Chamberí per "ajudar" després dels incendis

MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència, Justícia i Administració Local de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha informat aquest dijous que han decidit vendre l'àtic de Chamberí adquirit pel govern autonòmic per "ajudar en la reconstrucció" després dels grans incendis.
Ho ha assenyalat en unes declaracions davant els mitjans a San Martín de Valdeiglesias, un dels municipis madrilenys més afectats per l'últim incendi, en les quals ha detallat que ha donat instruccions a l'empresa pública Planifica Madrid per posar a la venda quatre immobles que la Comunitat té a la Gran Via i també aquest del passeig General Martínez Campos, valorats en el seu conjunt en uns 20 milions d'euros.
Segons ha informat el Govern de Madrid, l'empresa pública Planifica Madrid ha iniciat el procés de venda de diversos immobles amb la finalitat d'ampliar, amb el que s'obtingui en l'operació, el pressupost destinat a la reconstrucció després dels incendis.