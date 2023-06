Compromís tindrà l'1 i 2 de València, l'1 d'Alacant serà per a Sumar i el de Castelló per a un independent

VALÈNCIA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Compromís ha tancat l'acord amb Sumar per confluir en les eleccions generals del 23J, amb marca pròpia (Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar), agenda valenciana, llocs reservats en les llistes al Congrés i al Senat i l'objectiu de formar grup propi a la cambra baixa.

En concret, en les candidatures al Congrés per València, els números 1 i 2 seran per a Compromís, mentre l'1 d'Alacant serà per a Sumar i l'1 de Castelló serà un nom independent triat en consens per les dues parts. En la resta de llistes, els números parells aniran per a Compromís i els imparells per a Sumar.

"Obrim una finestra a l'esperança", han declarat els portaveus de la coalició valencianista, Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, després de l'executiva. L'acord serà ratificat aquest divendres en els òrgans dels partits (Més, Iniciativa i Verds-Equo) que representen la militància.