Compromís s'ofereix per presentar una moció de censura a Mazón

VALÈNCIA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís posarà els seus 15 diputats a les Corts a disposició per presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seva gestió de la dana, que ha arrasat diversos municipis de la província de València, amb un registre de 219 morts fins ara.

Segons ha avançat el síndic del partit, Joan Baldoví, és un moviment que "la gent està demanant" a Compromís perquè Mazón "no ha sabut liderar la tragèdia i, sobretot, no ha sabut liderar els dies posteriors i no està legitimat per continuar reconstruint i tornar a la normalitat".

Ara bé, Baldoví ha reconegut que és "evident" que no n'hi ha prou amb els vots de Compromís perquè la moció de censura prosperi, per la qual cosa han traslladat la proposta al PSPV com a grup majoritari de l'oposició.

"Tot i que no fructifiqui la moció de censura, per dignitat, per decència, és absolutament necessari presentar-la", ha reivindicat en unes declaracions als mitjans a les Corts.