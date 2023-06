Compromís replica a Iglesias que "no veta ningú" de Podem a Sumar i que els seus retrets no ajuden

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Compromís en les passades eleccions del 28M, Joan Baldoví, ha afirmat que la seva formació "no està vetant ningú" en les negociacions de cara a l'acord de confluència amb Sumar per a les eleccions del 23J. Per tant, ha recriminat a l'exvicepresident Pablo Iglesias que faci "retrets absolutament infundats" cap al seu partit.

Així ho ha traslladat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, preguntat per les paraules d'Iglesias a la Cadena Ser, que dilluns va dir que Més Madrid, els comuns i Compromís no volen un acord amb Podem i va criticar que s'estiguin plantejant vetos a dirigents de la formació morada.

Per Baldoví, aquesta actitud de l'exlíder de Podem "no ajuda" i confronta que al matí es demani "discreció", amb referència al posicionament de la direcció estatal de Podem, i a la vesprada es facin "retrets" que no són certs i generen un "ambient enrarit".

"Compromís no està vetant ningú. Em sembla que per aconseguir els acords, la discreció, les no pujades de to, els retrets a altres forces, crec que no ajuden i aquí no hi trobaran mai Compromís, que som gent seriosa que negocia amb discreció per aconseguir acords", ha emfatitzat.