Compromís exigeix a Sánchez activar l'ajuda necessària per a València i avisa que no acceptarà "xantatges" amb els PGE

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar al Congrés i diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha exigit aquest dissabte tant a la Generalitat Valenciana com al Govern central que activin totes les ajudes necessàries per a la reconstrucció de les localitats valencianes afectades per la dana del 29 d'octubre i ha avisat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que no acceptaran "xantatges" amb aquest assumpte en els pressupostos generals de l'Estat per al 2025.

Així ho ha expressat aquest dissabte en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, en la qual ha destacat que "ara és prioritari per a tot l'Estat que totes aquestes zones i comarques afectades recuperin la seva vida".

La diputada del soci minoritari del Govern central ha subratllat que les línies d'ajuda "han de sortir amb o sense pressupostos" i que no es pot "caure en la tàctica de dir que sense pressupostos generals de l'Estat o sense pressupostos de la Generalitat Valenciana no hi haurà ajuts perquè això no és veritat".

Per això ha advocat per veure "exactament la magnitud de la tragèdia" parlar amb "tots i cadascun" dels ajuntaments afectats, "que són els que saben les necessitats dels seus pobles" i "posar tot l'import econòmic necessari". "Nosaltres donarem suport sempre que això passi, sense xantatges", ha anotat.

A més, ha censurat la manca de "contundència" amb què, segons ella, ha actuat el PSOE amb el president valencià, Carlos Mazón, després de la seva gestió de la dana i ha dit que confia que el PP doni suport a la creació d'una comissió d'investigació al Congrés, com ja van defensar a principis d'aquesta setmana Compromís i Podemos, i ara ha demanat també el mateix Mazón.

En aquest context, ha criticat la tardança dels socialistes per demanar "la dimissió a Mazón sabent tot el que ha passat i totes les mentides que ha explicat durant aquest temps" i els ha retret la manca de duresa amb el mandatari valencià.

DEPURAR RESPONSABILITATS ÉS TAMBÉ RECONSTRUCCIÓ

La dirigent de Compromís creu que "no es pot deixar de demanar responsabilitats" perquè això forma també part, segons ha dit, de la "reconstrucció de la vida de les persones que necessiten respostes".

Així mateix, després de les crítiques d'alguns grups com el PNB que consideraven que primer s'hauria d'investigar a les Corts Valencianes, ha defensat l'ús de la comissió d'investigació al Congrés com una eina per poder "depurar" responsabilitats i conèixer amb "transparència" tot el que va passar.

De fet, Micó, després que el president valencià durant la seva compareixença d'aquest divendres al Parlament autonòmic va anunciar la creació d'una comissió d'investigació i instés la cambra baixa a fer el mateix, ha dit que "espera" que el PP doni suport a la que vol promoure el seu grup parlamentari.