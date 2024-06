Compromís critica que la posició de Junts amb els menors no acompanyats alimenta la ultradreta

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat de Compromís Alberto Ibáñez, inscrit en el grup Sumar, ha criticat la posició de Junts d'exigir que Catalunya quedi exclosa de l'acolliment de menors migrants no acompanyats per no votar en contra de la reforma de la llei d'estrangeria.

"L'extrema dreta puja per la incapacitat de les comunitats autònomes i els partits d'acollir nens i adolescents que fugen de la fam, la guerra, l'odi i el canvi climàtic. No hi ha peròs", ha manifestat a través d'X per retreure a Junts la seva posició insolidària.

L'argument de Junts, segons han explicat fonts del partit, és que la formació està negociant amb el Govern central el traspàs a Catalunya de les competències en matèria d'immigració i, per tant, no poden acceptar una norma que els obligaria a acollir un determinat nombre de menors.