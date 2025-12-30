La compravenda d'habitatges creix un 0,1% a Catalunya a l'octubre, segons els notaris

Tomàs Moyà - Europa Press - Arxiu
MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -
La compravenda d'habitatges va caure a Espanya un 1,9% a l'octubre, amb 64.290 unitats, si bé a Catalunya es va registrar un augment d'un 0,1%, i la concessió de préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge va pujar un 6,7%, fins a les 32.651 operacions en el desè mes de l'any, segons dades del Consejo General del Notariado.
El preu mitjà del metre quadrat es va situar en els 1.921 euros per metre quadrat, la qual cosa suposa un 6,7% més en taxa interanual, amb els majors ascensos a Cantàbria (+20,4%), Navarra (+17,2%), Astúries (+16,4%), Comunitat Valenciana (+14,2%) i Castella-la Manxa (+13,4%).
Per tipus d'habitatge, les compravendes de pisos van disminuir un 4,6% interanual, arribant a les 47.391 unitats, mentre que les unifamiliars es van incrementar un 6,3% interanual, fins a les 16.899 unitats.
Els preus dels pisos van tenir un ascens del 9,4% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a arribar als 2.232 euros per metre quadrat, mentre que el preu dels habitatges tipus unifamiliar va tenir una mitjana de 1.441 euros, un 4,7% més.
LES COMPRAVENDES D'HABITATGE VAN CAURE EN 10 CA
La compravenda d'habitatges es va reduir en deu comunitats autònomes i va créixer en les set restants, amb els majors descensos a Comunitat de Madrid (-13,8%), La Rioja (-12,3%), Illes Balears (-7,6%), Comunitat Valenciana (-4,0%), Extremadura (-2,9%), Astúries (-2,2%) i Castella-la Manxa (- 2,0%).
Per contra, es va registrar una evolució positiva a Navarra (+7,6%), País Basc (+4,7%), Galícia (+2,1%), Andalusia (+2,1%), Castella i Lleó (+1,9%), Aragó (+0,4%) i Catalunya (+0,1%).
EL PREU DE L'HABITATGE CAU NOMÉS A LA RIOJA I EXTREMADURA
En 15 autonomies es va registrar un encariment en el preu de l'habitatge i en les dues restants van disminuir, concretament, es van registrar descensos a La Rioja (-20,5%) i Extremadura (-2,2%).
Les majors pujades es van donar a Cantàbria (+20,4%), Navarra (+17,2%), Astúries (+16,4%), Comunitat Valenciana (+14,2%) i Castella-la Manxa (+13,4%).
En el costat contrari, es van registrar pujades d'un sol dígit a la Regió de Múrcia (+9,8%), País Basc (+9,6%), Comunitat de Madrid (+8,7%), Castella i Lleó (+7,7%), Illes Canàries (+7,3%) i Andalusia (+6,4%).
AUGMENT DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS
Els préstecs hipotecaris per a adquisició d'habitatge van créixer un 6,7% interanual a Espanya, fins a les 32.651 operacions, amb una quantia mitjana que va ascendir un 12,8% interanual, fins a arribar als 177.656 euros.
El percentatge de compres d'habitatges finançats mitjançant un préstec hipotecari es va situar en el 50,8%. A més, en aquest tipus de compres amb finançament, la quantia del préstec va suposar de mitjana el 72,5% del preu.
Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge van créixer en 15 autonomies, però van tenir descensos a La Rioja (-11,5%) i Navarra (-4,7%).
A més, les autonomies les taxes de les quals van superar la mèdia nacional van ser: Illes Balears (+20,2%), Castella i Lleó (+13,2%), Galícia (+12,6%), Astúries (+11,9%), Castella-la Manxa (+11,2%), Catalunya (+10,2%), Illes Canàries (+9,8%) i Andalusia (+8,6%).
El nombre de nous préstecs va augmentar en menor mesura que la mitjana en les set autonomies restants, destacant Regió de Múrcia (+6,5%), Comunitat Valenciana (+6,4%), Cantàbria (+6%), País Basc (+2,2%), Extremadura (+0,8%), Aragó (+0,4%) i Comunitat de Madrid (+0,3%).
Quant a la quantia mitjana dels nous préstecs hipotecaris per a adquisició d'habitatge, l'evolució va seguir sent a l'alça en la majoria de les comunitats, ja que va créixer en 15 d'elles i va decréixer en les dues restants.
Destaquen els augments a Illes Canàries (+37,4%) i Cantàbria (+28,7%), mentre que les comunitats amb reculades van ser Extremadura (-1,6%) i La Rioja (-1,3%).