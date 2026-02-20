La compravenda d'habitatges a Catalunya va tornar a augmentar al desembre, un 9,9%

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La compravenda d'habitatges a Catalunya ha crescut un 9,9% al desembre respecte al mateix mes de l'any anterior (en comparació amb una pujada del 7,87% en el conjunt d'Espanya), fins a sumar un total de 8.181 operacions i encadena quatre mesos de creixement.
De les operacions de compravenda al desembre a Catalunya, 7.603 es van fer sobre habitatges lliures i 578 sobre immobles de protecció oficial i, atenent l'antiguitat dels immobles, 1.731 operacions van correspondre a habitatges nous, i 6.450 van estar relacionades amb edificis usats.
Al desembre es van dur a terme un total de 12.798 operacions sobre habitatges i, de les 8.181 compravendes, 2.441 van ser herències, 167 donacions i 11 permutes.
En total, durant el desembre es van transmetre a Catalunya 22.599 finques urbanes a través de 14.474 compravendes, 4.044 herències, 326 donacions, 29 permutes i 3.726 operacions d'un altre tipus.
Igualment, es van dur a terme 2.049 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 901 herències, 744 compravendes, 42 donacions, 21 permutes i 341 operacions d'un altre tipus.
Per territoris, Cantàbria és la comunitat on millor es va comportar al desembre la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada del 24,62% seguida de Navarra, un 22,92% més, i les Canàries (+20,75%).
Al costat contrari del rànquing se situen Madrid, la Comunitat Valenciana i Astúries amb caigudes del 4,94%, del 4,39% i del 3,85%, respectivament