La compravenda d'habitatges a Catalunya torna a taxes positives amb una pujada del 7,8% a l'abril

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
La compravenda d'habitatges a Catalunya a l'abril ha augmentat un 7,8% respecte al mateix mes de l'any anterior (davant una baixada de l'1,79% a nivell nacional), després de sortir de taxes negatives i sumar un total de 8.810 operacions, la segona millor dada d'aquest índex en un mes d'abril a Catalunya de la sèrie històrica.
Si es compara amb el mes anterior, la compravenda d'habitatges retrocedeix a la comunitat, amb una caiguda de l'11,9%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
De les operacions de compravenda anotades a l'abril a Catalunya, 8.417 es van dur a terme sobre habitatges lliures i 393 sobre immobles de protecció oficial i, atenent a l'antiguitat dels immobles, 1.707 operacions van correspondre a habitatges nous, i 7.103 van estar relacionades amb edificis usats.
A l'abril es van dur a terme un total de 13.496 operacions sobre habitatges i, a més de les 8.810 compravendes, 2.515 van ser herències, 148 donacions i 19 permutes.
En total, durant l'abril es van transmetre a Catalunya 24.200 finques urbanes a través de 16.038 compravendes, 4.068 herències, 271 donacions, 51 permutes i 3.772 operacions d'un altre tipus.
Igualment, es van dur a terme 2.072 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 904 herències, 812 compravendes, 63 donacions, 7 permutes i 286 operacions d'un altre tipus.
Per territoris, Cantàbria és la comunitat on millor es va comportar a l'abril la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada del 22,53% seguida del País Basc, un 8,77% més, i Catalunya (+7,79%) i, al costat contrari del rànquing, se situen Navarra, Madrid i Castella i Lleó amb caigudes del 29,05%, del 10,98% i del 9,42%, respectivament.