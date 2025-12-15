La compravenda d'habitatges a Catalunya puja un 3% a l'octubre

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
La compravenda d'habitatges a Catalunya ha augmentat un 3% a l'octubre comparat amb el mateix mes de l'any anterior (respecte a una baixada del 2,46% a tot Espanya), fins a sumar un total d'11.093 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
De les operacions de compravenda a l'octubre a Catalunya, 10.540 van ser sobre habitatges lliures i 553 sobre immobles de protecció oficial i, atenent l'antiguitat dels immobles, 2.096 operacions van correspondre a habitatges nous, i 8.997 van estar relacionats amb edificis usats.
A l'octubre es van efectuar un total de 16.603 operacions sobre habitatges, a més de les 11.093 compravendes, 2.908 van ser herències, 207 donacions i 19 permutes.
En total, durant l'octubre es van transmetre a Catalunya 28.675 finques urbanes a través de 19.110 compravendes, 4.794 herències, 374 donacions, 55 permutes i 4.342 operacions d'un altre tipus.
Igualment, es van fer 2.578 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 1.142 herències, 802 compravendes, 72 donacions, 12 permutes i 550 operacions d'un altre tipus.
Per territoris, Cantàbria és la comunitat on millor es va comportar a l'octubre la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada del 8,89% seguida d'Andalusia, un 4,08% més, i Extremadura (+3,08%) i al costat contrari del rànquing se situen Madrid, les Canàries i les Balears amb caigudes de l'11,68%, el 10,98% i del 10,97%, respectivament.